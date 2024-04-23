Образование 23 апреля 2024, 11:51 Депутат Вассерман: школьники приграничных регионов РФ смогут поступить в вуз по баллам в аттестате

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Единый государственный экзамен частично отменили в Курской, Брянской и Белгородской областях. Однако этот факт не станет препятствием для школьников, желающих поступить в вузы, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Ридусом».

По его словам, в данной ситуации зачет идет по баллам в аттестате.

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«Есть конкретная формула, по которой они перечитываются в результаты ЕГЭ. Текущие оценки тоже достаточно надежно показывают уровень знаний, учебных навыков, поэтому ничего страшного с этими молодыми людьми не произойдет», — пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что в новых регионах РФ ученики получили право выбирать между сдачей экзамена и другими формами аттестации.