Депутат Тутова рассказала о вероятности дистанционной сдачи ЕГЭ

По ее словам, «эта форма сдачи ЕГЭ через информационную систему планировалась давно», но непонятно, как за такой короткий срок все организовать. Возможно, будут созданы специальные пункты для школьников с хорошим интернетом.

Рособрандзор уточнил, что пока перенос экзаменов для 11-классников не планируется.