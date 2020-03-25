25 марта 2020, 16:58
Депутат Тутова рассказала о вероятности дистанционной сдачи ЕГЭ
Дистанционную сдачу ЕГЭ могут провести в школах из-за коронавируса — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, «эта форма сдачи ЕГЭ через информационную систему планировалась давно», но непонятно, как за такой короткий срок все организовать. Возможно, будут созданы специальные пункты для школьников с хорошим интернетом.
Рособрандзор уточнил, что пока перенос экзаменов для 11-классников не планируется.