Депутат Стенякина прокомментировала идею сделать колледжи бесплатными

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в разговоре с RT прокомментировала предложение политолога Антона Орлова сделать полностью бесплатным среднее специальное образование в России. По ее словам, делать учебные заведения бесплатными по всем специальностям нерационально.

«Среднее специальное образование делится на две составляющие: рабочие специальности, здесь не только каменщики, строители, швеи, очень много профессий, которые востребованы нашей экономикой. Есть так называемые служащие: бухгалтеры, экономисты, юристы», — отметила депутат.

Экономисты и юристы сейчас менее востребованы в стране. При этом это образование пользуется большой популярностью, и обучение на такие профессии экономически очень выгодно для заведений среднего специального образования — там наблюдается маленькое количество бюджетных мест при высоком спросе.

«Делать среднее специальное образование абсолютно бесплатным поголовно нельзя. Мы должны его регулировать, исходя из запросов экономики нашей страны — в современных условиях перестраивающейся экономики России», — заключила Стенякина.