Депутат Смолин высказался за введение обязательного ЕГЭ по литературе

Первый зампред думского Комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин выразил уверенность, что необходимо ввести обязательный Единый государственный экзамен по литературе. Парламентария процитировало ИА Ura.ru.

«Наши законопроекты на эту тему отклонялись, но бывает так, что предложения принимаются не с первого и не с десятого раза, поэтому не завтра, так через какое-то время, но реформирование системы выпускных экзаменов в России произойдет», — поделился Смолин.

Его коллега Анатолий Вассерман согласился с тем, что введение обязательного ЕГЭ по литературе важно. По его словам, проверка понимания литературы необходима, поскольку в этой форме отражается львиная доля того, что связано с человеческими взаимоотношениями. Депутат выразил сожаление, что формат ЕГЭ для этого недостаточен.