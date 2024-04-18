Образование 18 апреля 2024, 13:57 Депутат Смолин: в случае пересдачи ЕГЭ будет учтен результат второго экзамена

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Президент России Владимир Путин предложил дать право выпускникам школ на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ. В этом случае будет учтен только результат второго экзамена, сообщил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин ИА НСН.

По его словам, прежде чем решиться на пересдачу, выпускникам стоит тщательно взвесить свои силы и возможности. Если бы разрешили засчитать только лучший результат из двух попыток, то количество желающих пересдать было бы огромным.

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В случае, если экзамен состоит из устной и письменной части, школьнику нужно будет пересдавать обе, отметил Смолин.