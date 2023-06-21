Образование 21 июня 2023, 18:23 Депутат Смолин предложил ввести в школах обязательный экзамен по литературе

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Все выпускники должны сдавать обязательный экзамен по литературе, но делать это не в форме ЕГЭ. Такое мнение в пресс-центре НСН высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, в России очень мало читающих детей. Около половины из них вообще не берут в руки книги. Это может привести к непредсказуемым и неприятным последствиям. Например, отразиться на психологическом состоянии следующих поколений.

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«Я бы предложил ввести обязательный экзамен по литературе в 11 классе, но только не в форме ЕГЭ — на выбор либо сочинение, либо устно, а также прочитать любимое стихотворение из классической поэзии», — подчеркнул депутат.

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