Образование 21 июня 2023, 18:21 Депутат Смолин предложил сделать ЕГЭ добровольным

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Формат ЕГЭ должен быть добровольным, а не обязательным, ученикам следует дать выбор. Об этом в пресс-центре НСН заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, больше половины выпускников делают выбор в пользу профессионального образования. Но кадровая проблема между тем так и не решается. Потому что школьники в итоге идут на специальности юристов и экономистов, а не на рабочие.

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«Лучше перестать детей пугать ЕГЭ, дать возможность его сдавать тем, кто хочет поступать в престижные вузы, а остальных оставить в покое. ЕГЭ увеличивает шансы ребят из регионов поступать в столичные вузы, но это нужно не всем», — отметил Олег Смолин.

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