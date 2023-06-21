Образование 21 июня 2023, 18:22 Депутат Смолин посоветовал выпускникам не зацикливать на достижении успеха любой ценой

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Стремление достичь успеха для молодого поколения — желание похвальное, но не стоит идти к нему любой ценой. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал в пресс-центре НСН.

По его словам, многие сегодня возводят успех почти в религию. Но такой подход не приносит пользы и результатов, которыми можно гордиться. Депутат предложил другую формулу, процитировав Шекспира.

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«Знай больше других, работай больше других, ожидай меньше других, тогда ты обязательно добьешься успеха. Давайте эту формулу нашим детям и будем доносить», — отметил Олег Смолин.

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