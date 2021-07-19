Депутат Смолин: нельзя поручить искусственному интеллекту проверку творческих работ

В Госдуме прокомментировали планы по внедрению искусственного интеллекта для проверки домашних работ у школьников. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин озвучил свое отношение к такому нововведению, сообщил RT.

Смолин пояснил, что отчасти понимает, насколько сильно перегружены учителя в России, и немного освободить их от выполнимых задач было бы отличным решением. С другой стороны, депутат не понимает, насколько качественно искусственный интеллект будет проверять, например, школьные сочинения. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно провести эксперимент.

«Если проверять задания по математике и другим точным наукам достаточно просто (я надеюсь, что ИИ разберется, что могут быть разные способы решения задач), то проверять творческие работы достаточно сложно. Мне представляется, что пока мы вряд ли можем поручить ИИ проверку творческих работ», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России до 2030 года планируют организовать проверку около 50% домашних заданий с помощью искусственного интеллекта.