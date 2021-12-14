Депутат Смолин: альтернативу ЕГЭ нужно тщательно продумать

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин прокомментировал предложение ввести портфолио вместо ЕГЭ. Об этом сообщила НСН.

По его словам, сама идея имеет право на существование, но ее нужно тщательно продумать, чтобы «на смену одному однобокому решению не пришло другое однобокое».

«Учет паспорта учебных и внеучебных достижений должен быть связан со специальностью, которую избирает абитуриент», — пояснил Смолин.

Также он выразил мнение, что учитываться должны не только знания школьников, но и другие их достижение. Например, волонтерская деятельности или дополнительные навыки.