Образование 22 февраля 2023, 21:29 Депутат Шолохов отметил необходимость реформы образования в России

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Первый зампред думского Комитета по культуре Александр Шолохов обсудил с ИА НСН слова главы государства Владимира Путина о необходимости возврата к традиционной для российских вузов базовой подготовке специалистов.

Парламентарий подчеркнул, что насаждение чужих образовательных схем на образовательную систему России приводит к отрицательному результату.

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«ЕГЭ является как раз одной из составляющих Болонской системы. Безусловно, если говорить о формировании личности и разносторонне развитой, и патриотичной — экзаменовать ее путем предложения готовых ответов и выбора из них, зачастую, методом тыка мне представляется совершенно непродуктивным», — обозначил Шолохов.

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Он выразил уверенность, что предложенные Путиным изменения будут продвигаться.