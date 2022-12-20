Образование 20 декабря 2022, 15:35 Депутат Шолохов: искусственный интеллект не должен заменять учителя при проверке работ школьников

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Депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов в разговоре с ИА НСН заявил, что искусственный интеллект не должен заменять учителей при проверке сочинений.

По слова депутата, такая практика станет воплощением всех негативных последствий ЕГЭ.

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«Однозначно я считаю невозможным полностью перейти на такую систему, потому что тогда это будет вариант ЕГЭ, и все, что говорится негативного о ЕГЭ, будет представлено здесь, даже в большей степени», — добавил Шолохов.

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Ранее стало известно, что с февраля 2023 года сочинения школьников будет проверять нейросеть. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе.

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