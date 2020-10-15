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    15 октября 2020, 22:06

    Депутат развеял слухи о вечной дистанционке для школьников

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета по образованию и науке Олег Смолин заверил ИА НСН, что переход на дистанционное обучение — это временное явление.
    Депутат развеял слухи о вечной дистанционке для школьников

    «Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена — это конспирология», — заметил парламентарий.

    По данным информагентства, столичные власти объявили в школах двухнедельные каникулы. С 19 октября ученики 6-11 классов на ближайшие две недели минимум переходят на дистанционный режим.

    Подмосковные школы, учеба в которых организована по четвертям, уйдут на плановые каникулы 26 октября. Это коснется более 850 областных учреждений, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.