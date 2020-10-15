Депутат развеял слухи о вечной дистанционке для школьников

«Представление о том, что всех собираются перевести на дистанционное обучение на все времена — это конспирология», — заметил парламентарий.

По данным информагентства, столичные власти объявили в школах двухнедельные каникулы. С 19 октября ученики 6-11 классов на ближайшие две недели минимум переходят на дистанционный режим.

Подмосковные школы, учеба в которых организована по четвертям, уйдут на плановые каникулы 26 октября. Это коснется более 850 областных учреждений, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.