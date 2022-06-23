Депутат разъяснил, почему целиком высшее образование не может быть бесплатным в РФ

Депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в России высшее образование не может быть повсеместно бесплатным, поскольку в стране возникнет нехватка специалистов непопулярных профессий.

«Государство должно определить для себя, сколько нужно специалистов, которые занимаются рабочими профессиями, сколько нужно инженеров, специалистов креативных индустрий. Для них выстраивать свои системы подготовки», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, если сделать абсолютно всем бесплатное образование, тогда не получится контролировать те же направления подготовки. В результате какие-то направления останутся неохваченными, так как большинство пойдет на суперпопулярные профессии.

«Целиком высшее образование не может быть бесплатным», — констатировал законодатель.