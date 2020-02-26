26 февраля 2020, 16:47
Депутат прокомментировал штрафы за хамство учителям
В Уголовный Кодекс могут внести поправки, которые предполагают штрафы за нападение школьников на учителей. Депутат Госдумы Борис Чернышов раскритиковал это нововведение. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он сказал, что этот закон не будут иметь никакого эффекта, тем более что «эти деньги, скорее всего, пойдут не учителю, а государству в качестве штрафа».
«Это как лечить коронавирус аскорбиновой кислотой — эффект будет такой же», — подытожил он.