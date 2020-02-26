Депутат прокомментировал штрафы за хамство учителям

Он сказал, что этот закон не будут иметь никакого эффекта, тем более что «эти деньги, скорее всего, пойдут не учителю, а государству в качестве штрафа».

«Это как лечить коронавирус аскорбиновой кислотой — эффект будет такой же», — подытожил он.