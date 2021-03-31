Депутат прокомментировал поведение учительницы, которая нарисовал двойку на лице ученицы

Учительница в школе Башкирии нарисовала двойку на лице первоклассницы. Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой прокомментировал ее поведение. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что девочку таким образом наказали за болтовню на уроках. Толстой отметил, что у учительницы могло закончиться терпение, но поступать так все равно нельзя.

«Конечно, так делать нельзя, но причина таких ситуаций и не в учителе и не в ребенке, а именно в той крайне неудачной модели образования, которая сегодня в России существует», — заключил он.