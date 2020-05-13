    13 мая 2020, 17:01

    Депутат предложил провести вступительные экзамены по Skype

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал перенос ЕГЭ и предложил дистанционно проводить вступительные экзамены в устной форме. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, «в тех случаях, когда вузы проводят дополнительные испытания», нужно «проводить эти испытания в устной форме и по Skype».

    «Мы понимаем, что списать в этом случае невозможно, сразу будет понятно, какого уровня парень или девушка, которые претендуют на поступление», — заключил Смолин.