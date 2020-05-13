Депутат предложил провести вступительные экзамены по Skype

По его словам, «в тех случаях, когда вузы проводят дополнительные испытания», нужно «проводить эти испытания в устной форме и по Skype».

«Мы понимаем, что списать в этом случае невозможно, сразу будет понятно, какого уровня парень или девушка, которые претендуют на поступление», — заключил Смолин.