13 мая 2020, 17:01
Депутат предложил провести вступительные экзамены по Skype
Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал перенос ЕГЭ и предложил дистанционно проводить вступительные экзамены в устной форме. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, «в тех случаях, когда вузы проводят дополнительные испытания», нужно «проводить эти испытания в устной форме и по Skype».
«Мы понимаем, что списать в этом случае невозможно, сразу будет понятно, какого уровня парень или девушка, которые претендуют на поступление», — заключил Смолин.