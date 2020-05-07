Депутат предложил понизить стоимость обучения в вузах из-за пандемии коронавируса

Для поддержки обучающихся предлагается провести перерасчет оплаты второго семестра. Миронов объяснил свое предложение тем, что из-за пандемии коронавируса студенты слушают лекции дистанционно, хотя по договорам с вузами многие из них должны обучаться в очной форме.

Он считает, что онлайн-лекции стоят дешевле, поэтому студенты должны заплатить за обучение меньшую сумму, чем указано в договоре.