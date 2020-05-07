    07 мая 2020, 15:29

    Депутат предложил понизить стоимость обучения в вузах из-за пандемии коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Миронов, руководитель «Справедливой России», предложил понизить стоимость обучения в вузах для студентов, не поступивших на бюджетную основу. Такая инициатива связана с пандемией коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Для поддержки обучающихся предлагается провести перерасчет оплаты второго семестра. Миронов объяснил свое предложение тем, что из-за пандемии коронавируса студенты слушают лекции дистанционно, хотя по договорам с вузами многие из них должны обучаться в очной форме.

    Он считает, что онлайн-лекции стоят дешевле, поэтому студенты должны заплатить за обучение меньшую сумму, чем указано в договоре.