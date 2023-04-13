Образование 13 апреля 2023, 18:50 Депутат Пилипенко рассказала, на какие специальности лучше поступать выпускникам Депутат Пилипенко посоветовала абитуриентам подавать документы на разные направления

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Получив хорошие баллы по ЕГЭ, студенты могут подавать документы на совершенно разные специальности. Важно не заострять внимание лишь на одном направлении. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в каждом из пяти вузов можно выбирать до пяти направлений. Лучше всего обращать внимание на те варианты, которые предлагают будущим студентам много бюджетных мест. Она подчеркнула, что такие специальности являются более востребованными.

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«Поступая на специальности с большим количеством бюджетных мест, можно быть уверенным в своей востребованности после окончания обучения. Можно получить одну специальность, параллельно обучаясь на другой», — рассказала Пилипенко.