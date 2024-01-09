09 января 2024, 17:37
Депутат Пилипенко предложила готовить универсальных специалистов для сельских школ
Учителя, которые работают в сельских школах, должны быть универсальными специалистами. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» полелилась член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
По ее словам, такие педагоги должны совмещать в себе сразу несколько навыков. В том числе логопедические, культурные и психологические. Депутат напомнила, что подобную программу реализовывали в СССР.
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«Был агропедагогический институт, где готовили универсальных учителей для малокомплектных школ, тогда проблема решалась», — отметила Пилипенко.
Образование
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