Образование 09 января 2024, 17:37 Депутат Пилипенко предложила готовить универсальных специалистов для сельских школ

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Учителя, которые работают в сельских школах, должны быть универсальными специалистами. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» полелилась член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

По ее словам, такие педагоги должны совмещать в себе сразу несколько навыков. В том числе логопедические, культурные и психологические. Депутат напомнила, что подобную программу реализовывали в СССР.

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«Был агропедагогический институт, где готовили универсальных учителей для малокомплектных школ, тогда проблема решалась», — отметила Пилипенко.

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