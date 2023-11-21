Образование 21 ноября 2023, 10:56 Депутат Пилипенко поддержала предложение о том, чтобы выпускники колледжей обучались в вузах по сокращенной программе

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Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко поддержала идею о возможности обучения выпускников колледжей в вузах по сокращенной программе. По ее словам, предприятия нуждаются в рабочих руках, написало ИА НСН.

«Это очень разумное решение. Чтобы укрепить технологический суверенитет страны, обеспечить наши предприятия рабочими руками, нам необходимы специалисты среднего профессионального образования, а в высшем готовить их нужно ускоренно», — сказала политик.

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Она добавила, что в стране ощущается нехватка инженерных специалистов.

Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки России планирует сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей.