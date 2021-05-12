Депутат оценил идею ввести в школах России дисциплину киберспорта

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов оценил идею ввести в школах России дополнительные кружки по дисциплине киберспорта, написал сайт URA.ru.

«Я считаю, что это развивает молодежь, поэтому да, наверно, это нужно тоже делать. Понятно, что не может не быть обычного спорта, но как развивающая составляющая будет полезно», — отметил парламентарий.

Как считает депутат, в этом вопросе инициативу должна проявить Федерация компьютерного спорта России (ФКС). Он заметил, что при таком нововведении учебным организациям понадобятся педагоги с соответствующим профильным уклоном.