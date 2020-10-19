Депутат оценил идею ввести стандарт дистанционного урока в школах РФ

«Если уж принимать, то не стандарт, а некие рекомендации, которые могли бы помочь учителям, скажем так, недостаточно опытным или с недостаточным уровнем квалификации», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что при этом нельзя ограничивать свободу педагогического творчества учителей высокого уровня. Парламентарий отметил, что объем домашних заданий в настоящий момент регулируется нормативным документом. По словам Смолина, никто не может измерить, сколько на самом деле задают ученикам.

Дело в том, что для одного ребенка выполнение конкретной работы будет длиться два часа, а для другого — намного больше. Как считает зампред, детям дают слишком много материала для изучения. Из-за этого школьники не усваивают информацию на должном уровне.