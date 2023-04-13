Образование 13 апреля 2023, 16:13 Депутат Ольга Пилипенко призвала не торопиться с отменой ЕГЭ для отличников

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Не стоит торопиться с тем, чтобы выдавать отличникам 100-балльные сертификаты ЕГЭ, сначала нужно изучить статистику того, сколько из них подтверждали свои знания на экзамене. Об этом ИА НСН сказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Она считает, что нужно посмотреть, как сдавали ЕГЭ отличники в последние пять лет. Если большинство из них подтверждало свои пятерки на экзаменах, инициатива имеет право на жизнь. Если же нет, то нет смысла даже задумываться о выдаче 100-балльных сертификатов для каких-то учеников. Кроме того, Ольга Пилипенко отметила, что ЕГЭ — это более объективная проверка знаний.

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«Отношение учителя к ученику всегда субъективно. Все знают, что отличников всегда подтягивают, — от этого надо уходить. ЕГЭ — это оценка остаточных знаний. Если человек всю жизнь учился хорошо, почему он должен бояться проверки своих знаний?» — подытожила депутат.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила освободить отличников от ЕГЭ, выдав им 1000-балльные сертификаты.

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