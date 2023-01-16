Образование 16 января 2023, 19:00 Депутат Ольга Казакова рассказала, что в Госдуме хотят узаконить трудовое воспитание в школах

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В российских школах на сегодняшний день нельзя привлечь ученика в какому-либо труду без согласия родителей, даже если речь идет о мытье доски, но уже весной ситуация может измениться. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, в настоящее время уже готовятся поправки в Закон «Об образовании», которые закрепят понятие «трудовое воспитание». И проработают формулировки, позволяющие учителям привлекать школьников к общественно-полезной деятельности.

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«Поэтому мое предложение — поменять здесь минус на плюс, вместо запрета дать разрешение. Так и прописать в законе: привлекать к труду разрешается с согласия совершеннолетних обучающихся или с согласия родителей», — подчеркнула Ольга Казакова.

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Она добавила, что соответствующие поправки могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии. Законотворцы будут консультироваться с экспертами, чтобы при привлечении к труду учитывались возраст и индивидуальные особенности детей.