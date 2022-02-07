Депутат обратился к властям Санкт-Петербурга из-за увольнения учительницы за стихи

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к властям после того, как учительницу гимназии № 168 Серафиму Сапрыкину уволили из-за стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, которые она читала десятиклассникам. О случившемся депутат написал у себя в Facebook.

«Друзья, дикая история. Связываюсь сейчас с Серафимой. Готов помочь, конечно. Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение», — написал Вишневский.

Позже он добавил в запись информацию о том, что подготовил запрос в комитет по образованию, от которого потребует проверку и меры воздействия.

К своей же записи депутат приложил пост с рассказом самой учительницы о случившемся. В нем Сапрыкина объяснила, что ее вызвала директор школы и приказала уволиться, обосновав свое требование тем, что детям читали произведения «врагов народа» и «пособников фашистов».

Сапрыкина подчеркнула, что уволилась, но посчитала важным сообщить общественности о произошедшем с ней.