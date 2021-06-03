Депутат объяснил необходимость закона о просветительской деятельности

Закон о просветительской деятельности, который вступил в силу в начале июня, не подразумевает уголовную ответственность. Политики просто дали определение «просветительской деятельности».

Об этом рассказал соавтор закона, глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сенатор Андрей Климов, сообщила газета «Петербургский дневник».

«Мы просто дали определение, что такое просветительская деятельность, и сказали, чем нельзя заниматься под ее видом (дискриминацией и разжиганием розни — прим. ред.). И мы поручили правительству России контролировать эту сферу, не чиновнику отраслевому, местному, а правительству — высшему органу исполнительной власти», — сказал Климов.

Сам закон не включает какие-либо нормы административной и уголовной ответственности.

По мере необходимости чиновники создадут регуляторные механизмы в сферах, где того потребует общественный интерес, добавил сенатор.

«Мир не перевернулся, небо на Землю на упало и не упадет. Живите спокойно, и все будет хорошо. Мы станем самой просвещенной страной в мире, я очень на это надеюсь. А вот жуликам и мракобесам нужно себя теперь осмотрительнее вести», — заключил Климов.

Просветительская деятельность осуществляется вне рамок образовательных программ, но тоже направлена на распространение знаний, умений, навыков и ценностных установок.