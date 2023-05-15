Образование 15 мая 2023, 16:08 Депутат Нилов высказал предположение, как можно повысить стипендии студентам Депутат Нилов: есть Фонд национального благосостояния, деньги есть

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Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в разговоре с изданием ИА НСН высказал предположение о том, откуда государство может взять деньги на увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ. Депутат напомнил о Фонде национального благосостояния.

«Как показывает практика, как только принимается политическое решение, деньги сразу же находятся. Есть Фонд национального благосостояния, деньги есть, но те копейки, которые сегодня платятся, не дают студентам возможность полноценно учиться», — сказал он.

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Нилов добавил, что стипендия должна быть такой, чтобы учащийся мог обеспечить себя самым необходимым.

Ранее ЛДПР подготовила законопроект об увеличении стипендий студентам-очникам и аспирантам до уровня не ниже минимального размера оплаты труда.