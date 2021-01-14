«Я могу сказать, что все страны мира имеют независимые экзамены. Формат экзаменов можно обсуждать, но сами по себе независимые экзамены — это общемировая практика. Если считать, что ОГЭ — это просто форма контроля за образовательными результатами, то я не вижу здесь никакой проблемы», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, конкретно по тому, как сделан ОГЭ есть много вопросов, проблем и замечаний, требующих обсуждения. По мнению парламентария, надо предлагать какие-то альтернативы в каком виде проводить экзамен.

«Главная проблема заключается в том, что компьютерная обработка диктует, и экзамены соответствуют не целям и задачам предмета, а тому, как удобнее проверить. Понятно, что у литературы, математики и других предметов разные цели исследования, но при этом схема экзамена одинаковая, и это неправильно», — продолжил Бунимович.

Он добавил, что не стоит подгонять все под одну формулу. Необходимы более гибкие и тонкие инструменты.