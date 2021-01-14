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    14 января 2021, 17:00

    Депутат Мосгордумы: независимые экзамены — это общемировая практика

    Артур Блянихов

    Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович обсудил с ИА Nation News идею коллег отменить основной государственный экзамен для выпускников девятых классов.

    «Я могу сказать, что все страны мира имеют независимые экзамены. Формат экзаменов можно обсуждать, но сами по себе независимые экзамены — это общемировая практика. Если считать, что ОГЭ — это просто форма контроля за образовательными результатами, то я не вижу здесь никакой проблемы», — заметил собеседник информагентства.

    По его словам, конкретно по тому, как сделан ОГЭ есть много вопросов, проблем и замечаний, требующих обсуждения. По мнению парламентария, надо предлагать какие-то альтернативы в каком виде проводить экзамен.

    «Главная проблема заключается в том, что компьютерная обработка диктует, и экзамены соответствуют не целям и задачам предмета, а тому, как удобнее проверить. Понятно, что у литературы, математики и других предметов разные цели исследования, но при этом схема экзамена одинаковая, и это неправильно», — продолжил Бунимович.

    Он добавил, что не стоит подгонять все под одну формулу. Необходимы более гибкие и тонкие инструменты.