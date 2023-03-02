Образование 02 марта 2023, 16:51 Депутат Мосгордумы Бунимович объяснил причины роста спроса на репетиторов

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Увеличение спроса на услуги репетиторов наблюдается в России в последние два года. Такая популярность объясняется снятием коронавирусных ограничений, сообщил педагог и депутат Московской городской думы Евгений Бунимович в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, активизация спроса связана и с последними изменениями в образовательной системе. Так, популярность услуг по подготовке к ОГЭ превышает спрос на подготовку к ЕГЭ.

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Отмечается, что вместе с увеличением спроса также фиксируется рост стоимости услуг репетиторов.