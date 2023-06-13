13 июня 2023, 17:47
Депутат Милонов заявил, что возвращение в систему образования книги «Домострой» вызовет чувство отторжения
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Общественной службой новостей» прокомментировал предложение замруководителя фракции ЛДПР Алексея Диденко включить в школьную систему образования книгу «Домострой».
По словам политика, большинство подростков воспримут эту книгу с чувством отторжения.
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«Если сразу огорошить их этой книгой, то ничем хорошим подобные „педагогические практики“ не закончатся», — добавил Милонов.
Депутат подчеркнул, что с помощью таких предложений его коллеги хотят лишь заполучить хайп или пиар.
Госдума РФ
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