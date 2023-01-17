Образование 17 января 2023, 17:39 Депутат Михаил Кизеев рассказал о важности привлечения молодежи в науку

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В России делают ставку на привлечение молодежи в науку, для этого создают специальные программы. Об этом «Парламентской газете» рассказал кандидат медицинских наук член Комитета Госдумы по охране здоровья Михаил Кизеев.

По его словам, для этих целей открывают «кванториумы» и обеспечивают работу «Сириуса». Таким образом хотят найти среди молодых людей действительно увлеченных и талантливых и позволить им расти и развиваться.

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«Очень приятно, что высшее образование входит в школы, создавая профильные классы уже на этапе обучения ребят, ориентирует их не только по профильным направлениям. У нас наука становится увлекательной», — отметил Михаил Кизеев.

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Он добавил, что по всей России сейчас начинают создавать платформы для комфортной образовательной и научной среды. Они включают в себя места для изучения материалов и отдыха, библиотеки, площадки для обмена опытом и развития.