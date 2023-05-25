25 мая 2023, 17:44
Депутат Мажуга поддержал возвращение в школы серебряных медалей
Школьников нужно поощрять за хорошую учебу, поэтому замечательно, что Минпросвещения предложило такую правильную инициативу, как возврат серебряных медалей. Таким мнением с RT поделилися первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Он заявил, что не стоило в принципе отказываться от серебряных медалей. Поэтому он поддерживает идею их возвращения.
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«На самом деле даже немножко обидно, что она в какой-то момент была убрана. Серебряные медали, золотые медали, которые выдаются учащимся школ, — это стимул и повод для гордости», — отметил депутат.
Напомним, серебряные медали вернутся в школы уже в следующем году.
Школы
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