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    28 июля 2022, 12:54

    Депутат Мажуга оценил предложение разрешить россиянам переводиться из иностранных вузов

    Полина Гребенщикова

    Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить российским студентам, обучающимся в вузах «недружественных» стран, по желанию переводиться в российские вузы по упрощенной схеме. Это предложение в разговоре с RT прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

    По его словам, предложение нужно дополнительно обсуждать. Также условия дальнейшего обучения нужно обсуждать с каждый студентом индивидуально. Перевод студентов из иностранных вузов не должен дискриминировать студентов, которые уже учатся в России.

    «Важно, чтобы у тех, кто уже учится в России, были равные возможности с теми, кто хотел бы приехать», — подчеркнул депутат.