Депутат Мажуга оценил предложение разрешить россиянам переводиться из иностранных вузов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить российским студентам, обучающимся в вузах «недружественных» стран, по желанию переводиться в российские вузы по упрощенной схеме. Это предложение в разговоре с RT прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По его словам, предложение нужно дополнительно обсуждать. Также условия дальнейшего обучения нужно обсуждать с каждый студентом индивидуально. Перевод студентов из иностранных вузов не должен дискриминировать студентов, которые уже учатся в России.

«Важно, чтобы у тех, кто уже учится в России, были равные возможности с теми, кто хотел бы приехать», — подчеркнул депутат.