Образование 23 августа 2023, 01:15 Депутат Леткова раскритиковала идею ввести должность школьного омбудсмена

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Введение должности школьного омбудсмена лишь усугубит проблемы в отношениях между учениками и педагогами. Таким мнением поделилась председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист назвала данную инициативу «пустой». По ее словам, школьный омбудсмен не будет обладать существенными обязанностями, полномочиями или профессиональными компетенциями. Он не сможет решить какие-либо конфликты между учениками и преподавателями.

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«Пока у нас будут культивироваться права детей и никаких обязанностей у них в школе не будет, так и будет, омбудсмен — очередное звено в системе, только хуже сделает», — отметила Леткова.