Образование 29 февраля 2024, 16:22 Депутат Лантратова заявила, что стоит разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по нескольким дисциплинам

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Выпускники, скорее всего, смогут пересдать неудачный ЕГЭ, уже начиная с этого года. Об этом RT рассказала первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Она заявила, что надеется, что такая возможность предоставится школьникам в ближайшее время. Депутат отметила, что закон о проведении экзамена не нуждается в изменениях, но в случае необходимости его можно дополнить.

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«Надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать, но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого», — подчеркнула Яна Лантратова.

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