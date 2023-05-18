Образование 18 мая 2023, 13:00 Депутат Лантратова призвала предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила добавить к списку уважительных причин для оформления академического отпуска желание студента принять участие в СВО. Об этом сообщил RT.

Депутат отправила соответствующее письмо с предложением министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. Также Лантратова призвала продлевать академ на протяжении всего участия добровольца в спецоперации.

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«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность внесения указанных изменений в ведомственные нормативные правовые акты и представить позицию министерства по данному вопросу», — написала депутат.

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