Образование 13 апреля 2023, 10:52 Депутат Лантратова предложила выдавать отличникам 100-балльные сертификаты по ЕГЭ

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Отличников следует освободить от ЕГЭ и автоматически выдавать им сертификаты на 100 баллов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению, члена комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яну Лантратову.

По ее мнению, за 11 лет усердной учебы школьники с отличными отметками заслужили возможность учиться в лучших вузах страны. Другими словами, они уже доказали свои знания и имеют права на поощрения и привилегии.

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«Если ЕГЭ пока остается, можно подумать о том, чтобы выдавать 100-балльные сертификаты по предметам ученикам с отличными оценками. Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а не удачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны», — подчеркнула Яна Лантратова.

Она также добавила, что учителя работали с ребятами многие годы. И именно они наиболее адекватно оценивают уровень знаний каждого ученика. Поэтому их оценки объективнее.

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