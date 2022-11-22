Образование 22 ноября 2022, 19:03 Депутат Лантратова предложила включить в школьную форму поло и свитшоты

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Депутат Госдумы Яна Лантратова в разговоре с ИА НСН предложила включить в школьную форму поло, свитшоты, бомберы. Что же касается малообеспеченных детей, депутат предложила ввести для них льготные условия.

«Лично я идею единой школьной формы поддерживаю. На мой взгляд, это красиво. Главное — сделать эту форму такой, чтобы она нравилась нашим детям: была модной, современной, удобной», — отметила депутат.

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Согласно результатам опроса портала по поиску работы SuperJob, четверо из 10 родителей поддерживают введение общероссийского стандарта школьной формы.

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