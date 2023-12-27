Образование 27 декабря 2023, 12:52 Депутат Лантратова предложила позволить школам быть представителями детей кочующих народов

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Дети представителей качующих народов в большинстве своем обучаются в интернатах и имеют право на полное обеспечение, однако их законными представителями остаются лишь родители, что осложняет ситуации с медицинской помощью. Поэтому депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести изменения в законодательство. Об этом сообщил RT.

Депутат выступила с инициативой позволять школам становиться представителями детей, когда дело касается врачебных вопросов. Соответствующее предложение она направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

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Лантарантова подчеркнула, что в случае, когда требуется согласие родителей, их не всегда можно оперативно найти, если они ведут кочевой образ жизни или уезжают к местам ведения хозяйства. Поэтому нужно ввести процедуру, которая позволит школам и интернатам принимать решения за них.

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