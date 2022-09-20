Депутат из Екатеринбурга заявил, что зарплаты чиновников ниже учительских | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Депутат из Екатеринбурга заявил, что зарплаты чиновников ниже учительских Депутат Колесников: чиновники РайОНО в Свердловской области зарабатывают меньше учителей РИА «Новости»

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Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников призвал выходить из ситуации, когда учителя зарабатывают больше чиновников в сфере образования. В интервью «360» он сказал, что эта ситуация касается именно Свердловой области.

Также Колесников напомнил, что в Екатеринбурге уже была попытка поднять зарплату чиновникам в сфере образования — сотрудникам РайОНО и ГосОНО. Однако эта инициатива не увенчалась успехом.

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«В 2018 году мэрия вынесла предложение о поднятии зарплат чиновникам. Дума его благополучно приняла, проголосовал, потом общественная организация спустила директиву. Им показалось, что инициатива нехорошее. Поэтому Дума отменила поднятие зарплат чиновникам», — описал ситуацию Колесников.

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Он отметил, что против отмены помимо него выступал и другой депутат — Михаил Матвеев. Тот курировал образовательные организации и сам был чиновником в этой сфере.

Также Колесников подчеркнул, что поднятый им вопрос был неверно истолкован.

«Я говорил, что в нашем регионе сотрудники РайОНО получают меньше, чем директора сельских школ. Из-за этого возникают проблемы. Например, мы долго не могли найти замену начальнику РайОНО. На эту должность нужен человек из сферы образования, а никто не хочет идти на меньшую заплату», — поделился собеседник «360».

Слова Колесникова широко обсуждают СМИ и пользователи Сети. Сам депутат сказал, что прежде чем высмеивать, нужно посмотреть полную запись его выступления.

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