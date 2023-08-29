Депутат Казакова рассказала, что эксперты примут решения о усовершенствовании ЕГЭ | 360°

Образование 29 августа 2023, 12:34 Депутат Казакова рассказала, что эксперты примут решения о усовершенствовании ЕГЭ

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Несмотря на то, что ЕГЭ ввели уже более 15 лет назад, он все еще вызывает ряд нареканий. Этой осенью соберется экспертный совет, чтобы решить, как усовершенствовать выпускное испытание. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, основные проблемы связаны с организацией экзамена, а также с тем, какую психоэмоциальную нагрузку испытывают школьники. Кроме того, неудачная попытка сдать ЕГЭ порой приводит к трагедиями, что также является серьезным вопросом для обсуждения. Наконец, рассмотрят и вопросы, которые включает в себя испытания. На них тоже есть много жалоб за высокую сложность или некорректные формулировки.

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Стоит отметить, что речи об отмене экзамена не идет, лишь о его усовершенствовании.

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