Депутат Казакова рассказала, чем можно дополнить школьную программу по истории

Информации о ВОВ и подвигах детей-партизанов должно быть больше в программе по истории в российских школах. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделилась председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, согласно опросам, современные дети и молодые люди довольно мало знают о Великой Отечественной войне. А в школьной программе ей уделено недостаточное количество часов. Учебники по истории «обезличены» — в них есть информация о событиях, но мало информации о героях войны.

«О Зое Космодемьянской в некоторых учебниках — всего одна строчка. О Лене Голикове тоже информации мало. Мы что, не можем рассказать детям о подвиге Зои Космодемьянской? Мы не можем рассказать о партизанском движении в стране и роли в нем детей? Подвиг детей в Великой Отечественной войне считается в мировой истории беспрецедентным! Школьники должны об этом знать», — уверена депутат.