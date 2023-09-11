Образование 11 сентября 2023, 11:23 Депутат Кабышев рассказал, что сферу образования хотят избавить от чужих идеалов и ценностей

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Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект, который предлагает уточнение гуманистического принципа образования, основываясь на российских духовно-нравственных ценностях. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Он объяснил, что система образования должна быть выстроена таким образом, чтобы у подрастающего поколения формировалось желание жить и работать на благо своей страны и для ее процветания. То есть работа должна быть направлена в том числе и на воспитание зрелой личности. Однако, если образовательная сфера основывается на чужих идеалах, то это подрывает политическую основу государства.

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«Система образования должна соответствовать уровню развития науки и техники в стране. Также необходимо учитывать историческое наследие российского образования и педагогики», — подчеркнул депутат.

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