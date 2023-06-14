Образование 14 июня 2023, 20:58 Депутат Кабышев предложил исключить из образовательных программ чужеродные заимствования

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Из образовательных программ школ и вузов стоит исключить чужеродные заимствования, чтобы развивать интеллектуальный и духовный потенциал россиянин во благо Отечества. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

«Решающее значение здесь имеет качество системы образования — она должна формировать зрелую и ответственную личность, приобщать к богатству нашего цивилизационного наследия и вдохновлять идеей обустройства и благополучия России, прививать чувство патриотического достоинства», — подчеркнул депутат.

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И для этого необходимо исключить чужеродные идеалы и ценности, которые могут прививаться молодому поколению через зарубежную культуру. Это поможет укрепить российские духовно-нравственные ценности в образовательной сфере.

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