Образование 18 мая 2023, 13:59 Депутат Исаев поддержал идею представлять академотпуск желающим принять участие в СВО

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Предложение предоставлять студентам академический отпуск, если они отправляются добровольцами на СВО, можно назвать вполне разумным. Таким мнением поделился с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По его словам, предложение должно пройти несколько обсуждений с представителями Минобрнауки. А после этого можно будет принимать конкретные решения.

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«Если такие люди есть, они должны получить такую возможность… Мы пишем законы, чтобы создать возможность для людей по использованию своего права. Тем более использовать во благо общества и во благо страны», — отметил Андрей Исаев.

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