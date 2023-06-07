Образование 07 июня 2023, 13:24 Депутат Госдумы Власов предложил ввести единые правила отсрочки платежа за обучение в вузе

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Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести единые правила отсрочки платежа за обучение в высшем учебном заведении. Об этом написал RT.

По словам политика, для студентов или их родителей, которые потеряли доход и не могут своевременно внести оплату за учебу, вузы должны предоставлять отсрочку не по своему усмотрению, а по единым правилам.

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«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности установления для высших учебных заведений единых правил предоставления отсрочки платежа за обучение», — написал в своем обращении депутат.

В качестве периода законодатель предложил ввести срок до шести месяцев.