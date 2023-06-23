Образование 23 июня 2023, 16:09 Депутат Госдумы Вассерман: ЕГЭ в России останется, но экзамен требует доработки

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что ЕГЭ следует оставить несмотря на то, что экзамен требует доработки.

Как считает политик, в экзамен должны быть включены не только вопросы на знание предмета, но и на его понимание. Вассерман добавил, что эта работа в юридическом плане достаточно тяжелая, но ее следует довести до конца.

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«Я полагаю, что ЕГЭ останется, но еще один важный фактор — экзамен единый, он и выпускной, и вступительный, а это приводит к сильному напряжению для учеников», — отметил в разговоре с журналистами политик.

Ранее депутаты от ЛДНР предложили на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ как выпускного и вступительного экзамена.