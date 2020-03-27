27 марта 2020, 15:20
Депутат Госдумы Тутова рассказала об изменениях в сдаче ЕГЭ
Депутат Госдумы и заместитель председателя Комитета по образованию и науке Лариса Тутова подчеркнула, что процесс сдачи ЕГЭ и его сроки будут определять, опираясь на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Все будет зависеть от ситуации. Пока все неоднозначно. Мы вот даже голосование по поправкам в Конституцию РФ переносим на неопределенный срок, а здесь речь идет о безопасности детей, их здоровье», — отметила Тутова.
По информации ИА Nation News, парламентарий уточнила, что в настоящее время формат ЕГЭ только обсуждается.
«Как будут проходить экзамены, сейчас обсуждается, в том числе и варианты с использованием дистанционных возможностей. Не исключено, что сдача ЕГЭ будет организована в специальных местах, адаптированных для такой ситуации, либо пройдет в школах небольшими группами учеников по специальному графику. Это вопрос обсуждаемый, все будет зависеть от конкретной ситуации», — добавила Тутова.
Ранее сдачу ЕГЭ в России отложили на лето.