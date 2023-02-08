Образование 08 февраля 2023, 15:25 Депутат Госдумы Смолин поддержал отмену ЕГЭ по русскому языку при поступлении на инженерные специальности

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Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал инициативу сделать результаты ЕГЭ по русскому языку необязательными при поступлении в технические вузы. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

По словам депутата, абитуриентам технических вузов гораздо важней получить высокие баллы по физике, математике и информатике, чем по русскому языку. Для получения аттестата будущему инженеру достаточно будет получить за этот экзамен тройку.

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Смолин подчеркнул, что даже самые квалифицированные филологи не всегда могут сдать ЕГЭ на 100%.

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